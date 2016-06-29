Красноярск, 29 июня, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Красноярский филиал «Главного управления государственной экспертизы» выдал положительное заключение по проекту реконструкции Дворца спорта имени Ивана Ярыгина. Проект предусматривает сохранение авторских стилистических решений в отделке фасадов и восстановление утраченных элементов и малых архитектурных форм по чертежам оригинального проекта, сообщили в краевой администрации.

krskstate.ru Проект реконструкции

«В рамках реконструкции предусмотрены изменения планировочных решений основных помещений, ремонт конструкций стилобата с полной заменой кровельного ковра, лифтов, реконструкция и восстановление всех спортивных и тренировочных залов, возведение нового блока для размещения силовых структур, а также устранение дефектов и повреждений существующего здания. Количество зрительских мест будет сохранено — 3400, этажность здания также будет сохранена. Общая площадь здания составит более 32 тыс. кв. метров», — говорится в сообщении.

В ходе реконструкции на арене Дворца спорта планируется разместить ледовую площадку для проведения соревнований по керлингу, которые пройдут в рамках «Зимней универсиады-2019». Кроме того, переоборудование арены позволит проводить соревнования по волейболу, баскетболу и мини-футболу в соответствии с международными требованиями.

Как рассказали ИА REGNUM в министерстве спорта Красноярского края, работы по проектированию были выполнены компанией «Красноярскгражданпроект». Выбран проектировщик был по итогам конкурса.

«Конкурс у нас проводится в два этапа по всем объектам. Первый — это объявление конкурса на выбор подрядчика по проектированию. Когда проектирование завершается, обязательно должна дать положительное заключение федеральная госэкспертиза. И как только они дают свое положительное заключение, подрядчик полностью отдает в наше учреждение, которое проводило конкурс, всю проектную документацию, информацию по исследованиям, которые он проводил. На этом первый этап считается завершенным», — пояснила специалист министерства.

По ее словам, теперь начинается второй этап — выбор подрядчика, который будет непосредственно выполнять работы по реконструкции объекта. «Далее должны объявить конкурс на определение подрядчика, который будет выполнять работы», — сказала собеседница ИА REGNUM, отметив, что данный конкурс будет объявлен в «ближайшее время».

Однако она затруднилась сообщить, в какую сумму оценивается стоимость предстоящей реконструкции, сославшись на то, что «в проекте не было такой информации».

Здание Дворца спорта было построено в 1981 году и изначально спроектировано для проведения масштабных соревнований и мероприятий международного уровня. А 27 января 1998 года ему присвоено имя двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.