Москва, 29 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум. По итогам I полугодия 2016 года темпы дорожного строительства на федеральных трассах позволяют обеспечить досрочный поэтапный ввод в эксплуатацию участков находящихся в строительстве и реконструкции общей протяженностью около 48 километров. Это составляет почти 20% от общего количества планируемых к вводу в 2016 году объектов, сообщили в Росавтодоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

При условии обеспечения необходимого финансирования в этом году будут раньше намеченного срока введены десять строящихся объектов Мордовии, Башкирии, Московской, Тамбовской, Тюменской, Волгоградской и Вологодской областях, а также Пермском крае общей протяженностью около 48 км. Их сдача в эксплуатацию ранее была запланирована на 2017 и последующие года.

Всего к концу 2016 года Росавтодор планирует построить 244 километра федеральных трасс.

Напомним, в 2015 году с опережением сроков действия госконтрактов были сданы дорожниками более 24% введенных в эксплуатацию километров федеральных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года регионам России были выделены субсидии на ремонт дорог. Выделение части средств от системы «Платон» на ремонт дорог в регионах было осуществлено в рамках поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Субсидии направили в субъекты, где отмечается критическое состояние дорог.

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