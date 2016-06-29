Новосибирск, 29 июня, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Жительница Новосибирской области «отсидела» в тюрьме, даже не подозревая об этом. Оказалось, что ее личными данными воспользовалась одноклассница, которая в ноябре 2009 года была приговорена к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлёкшего по неосторожности смерть человека, совершённом в группе лиц (по ч.4 ст.111 УК РФ). Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда этот приговор оставила без изменения.

AlexVan Тюремная камера

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, в апреле 2016 года к ним поступила жалоба от жительницы области, под чьими анкетными данными была осуждена женщина. Заявительница указала, что никогда не привлекалась к уголовной ответственности, а её личными данными воспользовалась одноклассница, которую она не видела с 2003 года и ничего о ней не знает. К обращению она приложила паспорт, свидетельства о рождении двух несовершеннолетних детей 2002 и 2006 годов рождения. К тому же, согласно трудовой книжке она работала в период отбывания наказания лицом, осуждённым под её анкетными данными.

Выяснилось, что во время следствия обвиняемая заявила, что паспорта у нее нет, а назвала она не свои анкетные данные (как как оказалось — чужие), и добавила сведения о наличии ребенка 2003 года рождения. По запросу из паспортного стола пришла копия формы №1-П с фотографией не очень хорошего качества.

Уже после жалобы, информационный центр ГУ МВД России по Новосибирской области предоставил сведения о том, что дактилоскопическая карта осуждённой, поставленной на учёт в период 2009—2010 годы, имеет расхождения с отпечатками пальцев заявительницы.

В итоге президиум Новосибирского областного суда отменил судебные решения по уголовному делу в отношении ранее осуждённой под анкетными данными одноклассницы, и возвратил уголовное дело прокурору для устранения нарушений. После возвращения дела прокурору оно будет направлено в орган расследования для привлечения к уголовной ответственности женщины, приговоренной к наказанию по ч.4 ст.111 УК РФ, в соответствии с её настоящими анкетными данными.