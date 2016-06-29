Вашингтон, 29 июня, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Три двигателя РД-181 отправлены российской компанией НПО «Энергомаш» для американской ракеты-носителя Antares, сообщает пресс-служба НПО «Энергомаш».

nasa.gov Двигатель РД на испытательном стенде в Космическом Центре Маршалла (США)

На данный момент двигатели благополучно доставлены в пункт назначения и приняты заказчиком Orbital ATK. Двигатели установят на ракету-носитель Antares, используемой для запусков к МКС грузовых кораблей Cygnus.

Ранее официальный представитель Orbital ATK сообщил, что запуск космического грузовика этой модели может состояться после 10 июля. Это будет первый старт модернизированной ракеты после октябрьской катастрофы 2014 года. Тогда ракета взорвалась вместе с космическим кораблем прямо на космодроме на острове Уоллопс.

Поставки российских ракетных двигателей РД-181 в США предусмотрены контрактом до 2019 года, но не исключается вариант продления этого соглашения.

В конце 2015 года сообщалось о заключении российско-американского контракта на поставку ещё 20 таких двигателей до 2020 года. Призывы некоторых американских политиков отказаться от закупки российских ракетных двигателейк остаются пока без внимания, так как NASA не располагает ракетными двигателями с характеристиками, аналогичными российским РД-181.