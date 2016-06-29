Архангельск, 29 июня, 2016, 11:25 — ИА Регнум. С 1 июля 2016 года в Архангельске на 5% подорожает вода. Так, кубометр холодной воды для горожан станет дороже на рубль с небольшим. Однако некоторые организации города уже получили информационные письма о том, что в 2017 году планируется повышение тарифа на воду на 300%, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В МУП «Водоканал» корреспонденту агентства планы по повышению тарифов пояснили тем, что стоимость воды и водоотведения в областном центре не меняли на протяжении уже нескольких лет, а тарифы на электроэнергию и другие ресурсы увеличилась в разы.

«На протяжении нескольких последних лет предприятие работает в убыток. Было принято решение необходимый объем затрат 2017 года подать в рамках тарифного регулирования, как экономически обоснованный тариф. Это позволит предприятию рассчитаться с многомиллионными долгами», — заявил директор МУП «Водоканал» Эдуард Смелов.

Он также отметил, что ни о каком повышении тарифа на 300% речи не идет. Тариф будет установлен областным агентством по тарифам и ценам.

Что касается повышения тарифов на другие ресурсы, также возрастут тарифы на электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кредиторская задолженность предприятия составляет 1,5 млрд. рублей, по итогам прошлого года предприятие сработало в убыток в 216 млн. рублей, потери в сетях — более 56%, высокая аварийность, низкая производительность труда, более 20% сетей — бесхозные, больше половины проб воды — не соответствуют нормам СанПина.