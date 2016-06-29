Ярославль, 29 июня, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Ярославль прибыла делегация крупной бельгийской компании ООО «Безен Хелскеа Рус». Поводом для визита стало обсуждение развития фармацевтической отрасли в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

фото сайта yarregion.ru встреча с бельгийской делегацией в Правительстве Ярославской области

Впервые представители российского филиала компании приехали в Ярославский регион в мае этого года. Во время нынешнего визита гости подтвердили свою заинтересованность в обсуждении сотрудничества в области фармацевтической промышленности.

«В настоящее время наш регион — территория, открытая к сотрудничеству с иностранными партнерами. Наиболее ярким доказательством этого является наш фармацевтический кластер. Мы начали заниматься его созданием в 2009 году.

Сегодня это уже потенциально крупнейшая отраслевая агломерация предприятий данного профиля в России. И мы заинтересованы в дальнейшем его расширении, увеличении количества производственных компаний», — отметил губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

По словам главы региона, общий объем инвестиций в развитие ярославского фармацевтического кластера уже превысил 27 млрд. рублей. К началу 2015 года в области было локализовано 5 крупных производств. При этом в регионе созданы условия для развития отрасли: решены вопросы, касающиеся производства, хранения, сбыта и утилизации продукции, кадрового и научно-исследовательского потенциала.

«Для того чтобы начать какой бы то ни было инвестиционный проект в России, нам нужно провести определенные исследования. Наличие фармкластера, оптимальное расстояние до Москвы и хороший инвестиционный климат — все эти факторы определенно говорят за Ярославскую область. Мы также высоко ценим вашу открытость, доброжелательность и гостеприимность», — сказал представитель бельгийской стороны Антуан Безен.

ООО «Безен Хелскеа Рус» является дочерней компанией акционерного общества Besins Healthcare, зарегистрированного в Реестре юридических лиц г. Брюсселя (Бельгия) со 100-процентным иностранным капиталом, образована 9 июля 2007 года.

Основной вид деятельности — разработка, производство и продажа оригинальных фармацевтических препаратов и биологически активных добавок. Компании принадлежат 4 завода во Франции, Бельгии и Монако. В планах — активное расширение бизнеса как в России, так и в странах СНГ.