Москва, 29 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Совфед одобрил антиетррористический пакет законов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня. Создаются дополнительные механизмы противодействия террористическим и иным экстремистским проявлениям, что позволит повысить эффективность системы выявления, предупреждения и пресечения актов терроризма и экстремизма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Совета Федерации

Так, Уголовный кодекс РФ дополняется новыми составами преступлений, устанавливающими ответственность за несообщение о преступлении террористического характера, содействие экстремистской деятельности, а также совершение акта международного терроризма.

К обстоятельствам, отягчающим уголовное наказание, предлагается отнести совершение преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий.

Дополняется перечень преступлений, при совершении которых ответственность наступает при достижении четырнадцатилетнего возраста.

Также определяются полномочия правительства РФ по установлению порядка взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц на стадии проверки информации об угрозе совершения террористического акта.

Законом вводится обязательность исполнения решений антитеррористических комиссий в субъектах РФ, при этом закрепляется право регионов устанавливать своими законами ответственность за их неисполнение.

Также вносятся изменения, которые позволят исключить возможность производства гражданского оружия из основных частей боевого ручного стрелкового и служебного оружия, за исключением охотничьего и спортивного.

Операторы связи обязаны хранить информацию о фактах соединений три года, а содержание переговоров и переписки — шесть месяцев. Для организаторов распространения связи в интернете предусматривается обязаннность хранить в течении года сведения о фактах приема, передачи, обработки голосовой информации и электронных сообщений пользователей и текстовые сообщения.

Изменениями регулируется миссионерская деятельность — «публичное совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; распространение религиозной литературы, печатных, аудио и видеоматериалов, иных предметов культового и религиозного назначения; публичный сбор пожертвований на религиозные нужды; проведение молитвенных и религиозных собраний и (или) выступление на них; проповедническая деятельность». Вводится запрет на проповедование в жилых помещениях. Запрещается также миссионерская деятельность, если она направлена на нарушение общественной безопасности, экстремизм и принуждение к разрушению семьи, а также посягает на личность, права и свободы граждан. Под специальный запрет попадут воспрепятствование обязательному образованию, принуждение членов и последователей религиозных объединений к отчуждению их имущества в пользу религиозного объединения, а также угрозы жизни, здоровью, имуществу тех, кто хочет религиозное объединение покинуть.

Замечания главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова к антитеррористическому пакету уже были учтены в ходе прохождения законов в Госдуме, заявил на заседании Совета Федерации один из авторов пакета, глава оборонного комитета Виктор Озеров. «Поступили сообщения, что господин Федотов якобы направил нам письмо. Но раньше он уже высказывал свою озабоченность, и все его замечания были учтены в ходе прохождения законов в Госдуме», — сказал Озеров, пояснив, что речь идёт об изъятых из окончательной редакции законов норм о возможности лишения российского гражданства бипатридов и об ограничении выезда из России подозреваемым в терроризме. «Понятно, что аппетит приходит во время еды, но дорога ложка к обеду», — заявил сенатор.