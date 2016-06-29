Буэнос-Айрес, 29 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Бронзовую скульптуру звезды мирового футбола Лионеля Месси установили на берегу Рио-де-ла-Плата в Буэнос-Айресе (Аргентина). Как сообщает Life.ru, церемония открытия, в которой принимал участие мэр города Орасио Родригес, состоялась 28 июня.

Real Madrid @Bernabeu Лионель Месси

Таким способом власти города решили присоединиться к кампании «Не уходи», призванной убедить нападающего каталонской «Барселоны» не прекращать выступления за национальную сборную.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий Лионель Месси заявил о своих планах покинуть сборную 27 июня. Форвард «Барселоны» объяснил свое решение поражением национальной команды в финале Кубка Америки-2016. Коллеги по сборной считают, что Месси погорячился со своим решением. Поддержку сборной Аргентины и Лионелю Месси выразил президент страны Маурисио Макри и легендарный футболист Диего Марадона.

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