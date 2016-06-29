Москва, 29 июня, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля снизился к доллару США и евро в начале торгов 29 июня, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Рубль

По состоянию на 10:00 мск, доллар подорожал к рублю на 8 копеек и составил 64,18 рубля. Евро подорожал на 10 копеек, поднявшись до 70,85 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро на 29 июня. Курс доллара США снизился на 24,93 копейки до 64,8095 рубля. Евро упал на 23,03 копейки и составил 71,7117 рубля.