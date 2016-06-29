В Вологодской области построят новый православный храм
Вологда, 29 июня, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В центре поселка Молочное, входящего в черту Вологды, состоялось освящение и окропление святой водой участка земли, на котором будет построен православный храм во имя Архангела Михаила, передает корреспондент ИА REGNUM.
Соответствующий чин провел глава Вологодской митрополии митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. Напомним, решение о строительстве церкви было принято из-за того, что имеющаяся в Молочном церковь Воскресения Христова перестала вмещать всех верующих. Она была открыта в 1995 году в бывшей дореволюционной часовне, существовавшей недалеко от разрушенного в 1960-е годы большого Воскресенского храма.
Изначально строить новое культовое учреждение планировали в зеленой зоне поселка. Однако инициативная группа местных жителей предложила сохранить зеленые насаждения и выделить для нужд православных свободный участок в центре поселка на улице Пролетарской. Митрополия и администрация города согласились с мнением инициативной группы уроженцев поселка.
«Строить там, где хочет народ, — такой краткий вывод можно сделать из предыстории строительства нового храма в поселке Молочное. И именно поэтому освящение земли под строительство храма Архангела Михаила — знаменательное событие не только в жизни этого поселка, но и всей Вологодской епархии. Инициативная группа жителей и уроженцев поселка сама выбрала самое лучшее место для строительства храма. Большое число жителей, присутствовавших на освящении, тому подтверждение», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.
В настоящий момент проект храма проходит необходимую процедуру согласования. Его возведение планируется начать уже в 2016 году.
Напомним, в декабре 2015 года строительство нового каменного храма началось в Междуреченском районе. Его возводят на месте снесенного здания районной администрации.