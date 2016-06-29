Вологда, 29 июня, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В центре поселка Молочное, входящего в черту Вологды, состоялось освящение и окропление святой водой участка земли, на котором будет построен православный храм во имя Архангела Михаила, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Семенов. На Исаакиевской площади. 1972

Соответствующий чин провел глава Вологодской митрополии митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. Напомним, решение о строительстве церкви было принято из-за того, что имеющаяся в Молочном церковь Воскресения Христова перестала вмещать всех верующих. Она была открыта в 1995 году в бывшей дореволюционной часовне, существовавшей недалеко от разрушенного в 1960-е годы большого Воскресенского храма.

Изначально строить новое культовое учреждение планировали в зеленой зоне поселка. Однако инициативная группа местных жителей предложила сохранить зеленые насаждения и выделить для нужд православных свободный участок в центре поселка на улице Пролетарской. Митрополия и администрация города согласились с мнением инициативной группы уроженцев поселка.

«Строить там, где хочет народ, — такой краткий вывод можно сделать из предыстории строительства нового храма в поселке Молочное. И именно поэтому освящение земли под строительство храма Архангела Михаила — знаменательное событие не только в жизни этого поселка, но и всей Вологодской епархии. Инициативная группа жителей и уроженцев поселка сама выбрала самое лучшее место для строительства храма. Большое число жителей, присутствовавших на освящении, тому подтверждение», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.

В настоящий момент проект храма проходит необходимую процедуру согласования. Его возведение планируется начать уже в 2016 году.

Напомним, в декабре 2015 года строительство нового каменного храма началось в Междуреченском районе. Его возводят на месте снесенного здания районной администрации.