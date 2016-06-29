Калининград, 29 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Крупная партия сливочного масла «Крестьянское» запрещена к ввозу в Калининградскую область. Как сообщили сегодня, 29 июня, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, продукция общим весом 20 тонн прибыла из Белоруссии.

science.mju.ac.th Масло

Масло поступило транзитом через Литву, однако на пограничном пункте пропуска «Чернышевское» были выявлены нарушения ветеринарных требований.

В частности, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, а сам груз прибыл из Белоруссии без предварительного уведомления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в декабре 2015 года калининградское управление Россельхознадзора не пустило в регион 18 тонн сливок из Белоруссии. На продукцию Лидского молочно-консервного комбината также отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.