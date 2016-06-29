Москва, 29 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум.



rgo.ru Остров Матуа

В ближайшей перспективе на острове Матуа может быть развернут пункт маневренного базирования для кораблей Тихоокеанского флота, создание же военно-морской базы потребует несколько лет, сообщает издание «Экономика сегодня».

Как рассказал изданию военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, противопоказания для размещения на курильском острове Матуа военно-морской базы Тихоокеанского флота отсутствуют, однако появиться такая база может не ранее чем через 15 лет.

По словам специалиста, для полноценной работы военно-морской базы необходим причальный фонд, специальное оборудование, судоремонтная база, склады боеприпасов и оружия, а также жилье для семей военнослужащих.

На возведение таких объектов потребуется время, поэтому первым делом на Матуа построят пункт маневренного базирования. Такой пункт не требует особого оборудования, на острове в этом случае развернут корабли маневренного тыла, плавучие мастерские и танкеры.

В дальнейшем пункт маневренного базирования преобразуют в пункт базирования, который уже предполагает наличие развитой причальной базы. А в среднесрочной и долгосрочной перспективе здесь может быть развернута военно-морская база.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2016 года на остров Матуа из Владивостока на шести кораблях и судах отправилась экспедиция российских специалистов. Через неделю эксперты добрались до места назначения. Кроме представителей министерства обороны РФ и РГО, в состав экспедиции вошли военнослужащие Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.