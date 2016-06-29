Джонни Депп впервые после развода с Эмбер Херд дал интервью
Вашингтон, 29 июня, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Голливудский актер Джонни Депп дал первое интервью после скандального развода с актрисой Эмбер Херд, сообщает People.
Депп стал участником радиопередачи Jonesy's Jukebox вместе с музыкантами группы Hollywood Vampires, одним из основателей которой является.
Бракоразводный процесс и выдвинутые против него обвинения в домашнем насилии актер комментировать не стал, отдав предпочтение рассказу о европейском турне группы Hollywood Vampires.
Депп отметил, что актером он стал случайно, тогда как музыкантом является с 13-летнего возраста. В данный момент он планирует выступать со своей группой во время гастролей по США, которые начнутся 1 июля в Пенсильвании. Судебные слушания в Лос-Анджелесе по обвинению Деппа в домашнем насилии назначены на 15 и 16 августа.