Вашингтон, 29 июня, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Голливудский актер Джонни Депп дал первое интервью после скандального развода с актрисой Эмбер Херд, сообщает People.

Цитата из к/ф «Превосходство». реж Уолли Пфистер. 2014. Великобритания, Китай, США Джонни Депп в фильме Превосходство

Депп стал участником радиопередачи Jonesy's Jukebox вместе с музыкантами группы Hollywood Vampires, одним из основателей которой является.

Бракоразводный процесс и выдвинутые против него обвинения в домашнем насилии актер комментировать не стал, отдав предпочтение рассказу о европейском турне группы Hollywood Vampires.

Депп отметил, что актером он стал случайно, тогда как музыкантом является с 13-летнего возраста. В данный момент он планирует выступать со своей группой во время гастролей по США, которые начнутся 1 июля в Пенсильвании. Судебные слушания в Лос-Анджелесе по обвинению Деппа в домашнем насилии назначены на 15 и 16 августа.