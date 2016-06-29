Москва, 29 июня, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Министерство финансов предлагает ввести мораторий на изменение полномочий регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Расходные полномочия регионов

«Задачи в области межбюджетных отношений, которые мы ввели — в первую очередь это, безусловно, вопрос о неувеличении расходных полномочий и принятии, как это было раньше, на федеральном уровне дополнительных расходных обязательств, касающихся субъектов РФ», — заявил Силуанов.

«Мы считаем, что необходимо осуществить мораторий на изменение полномочий регионов и не передавать полномочия с федерального уровня на уровень регионов», — подчеркнул он.

Министерство финансов также видит необходимость аккуратнее работать над вопросом налоговых льгот. «На федеральном уровне мы зачастую принимаем льготы, затрагивающие интересы бюджетов регионов. Мы считаем, что нужно установить также мораторий на то, чтобы на федеральном уровне не принимались решения предоставления льгот, касающихся налоговых доходов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты муниципальных образований», — заявил Силуанов.