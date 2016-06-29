Москва, 29 июня, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Траты из Резервного фонда в течение 2016 года не должны превысить 2 трлн 200 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Совфеде. «Остаток Резервного фонда на конец года мы оцениваем в 900 млрд рублей», — сказал он.

ИА REGNUM Рубли

Нужно аккуратно расходовать средства, отметил министр.

Читайте также: Минфин РФ предложил заморозить расходы бюджета за счёт госпрограмм

Министерство финансов России выдвинуло предложение оставить расходы федерального бюджета на уровне 15,78 трлн рублей в год на ближайшие три года: с 2017 по 2019 год. Об этом сообщил представитель Минфина, пишет газета «Ведомости».