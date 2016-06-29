Киев, 29 июня, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что такие проекты, как «Северный поток — 2», угрожают безопасности Евросоюза, и предложил использовать для транзита газа мощности Украины, сообщает «Укринформ».

vestikavkaza.ru Маршруты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2»

По его словам, «Северный поток — 2» может быть угрозой энергетической независимости ЕС из-за монополизации поставщика. «Задача сегодня — диверсификация. И мне кажется, надо максимально использовать возможности Украины. Мы это предлагаем и на этом настаиваем», — сказал Гройсман.

Напомним, «Северный поток — 2» — проект газопровода из России в Германию. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяженности соответствует действующему газопроводу. Отличается составом акционеров подводной части. «Газпрому» будет принадлежать 50% в специально созданной компании Nord Stream-2 AG, европейским компаниям BASF, E. On, Engie, OMV, Shell — по 10% в проекте.

Проект газопровода «Северный поток — 2» возник после срыва проекта газопровода «Южный поток», который должен был доставить российский газ в Южную Европу в обход Украины. После того как Европейская комиссия заблокировала «Южный поток», Россия предложила Турции проект газопровода «Турецкий поток», однако этот проект также сорвался.

Против проекта выступают Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Венгрия и Словакия. Эти страны в конце 2015 года написали письмо в Европейскую комиссию с критикой проекта, заявив, что он может усилить зависимость Европы от газа из РФ, ослабить энергобезопасность стран Центральной Европы и ЕС, привести к дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине.