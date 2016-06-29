Самара, 29 июня, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ прекратил выпускать модель Lada Xray с двигателем Nissan объёмом 110 л.с. На официальном сайте АвтоВАЗа такой модели больше нет.

t-100 Lada Xray

Lada Xray можно приобрести с вазовским двигателем. Предлагается два варианта — 1,6-литровый (106 л.с.) и 1,8-литровый (122 л.с.).

Причём 106-сильный Xray оснащён только механической коробкой передач. Цена модели с таким двигателем находится в пределах от 589 000 до 712 000 рублей.

122-сильный кроссовер предлагается с АМТ (роботизированная коробка передач). Цена машины находится в диапазоне от 669 000 до 742 000 рублей.