Ярцево, Смоленская область, 29 июня, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Несколько домов, а также участки дорог оказались подтопленными в Ярцевском районе Смоленской области после сильного ливня вечером 28 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Смоленской области.

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«В результате сильного дождя и образования дождевого паводка на территории г. Ярцево, Ярцевского района оказались частично подтоплены придворовые территории и участки дорог», — говорится в сообщении пресс-службы. Всего, по данным на вечер 28 июня, было подтоплено пять частных домов.

Всего в Ярцево оказались подтопленными семь частных домов. После откачки воды, по данным на 09:30 29 июня, вода с территорий жилых домов ушла, подтопленными остаются низменные части огородов.

Спасатели и коммунальщики продолжают ликвидацию последствий ливня.