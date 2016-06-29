Ярославль, 29 июня, 2016, 10:39 — ИА Регнум. 35-летний житель Ярославля предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте лекарственных средств, не зарегистрированных на территории РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области. В течение месяца — с декабря 2015 г. по январь 2016 г. — мужчина реализовывал препараты «Viprogra», «Vidalista», «Vilitra» — средства для потенции, являющиеся аналогами «Виагры».

Продать удалось несколько партий общей стоимостью 130 тысяч рублей. При этом в региональной прокуратуре уточняют, что эти мероприятия проходили под контролем сотрудников УЭБиПК УМВД России по Ярославской области. По данным территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области, указанные препараты не зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств. Сам обвиняемый пояснил, что приобретал препараты в Интернете и затем перепродавал их.