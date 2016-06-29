Ростов-на-Дону, 29 июня, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Этим летом в зоопарке Ростова-на-Дону произошло сразу два радостных события. В первых числах июня на свет появился оленёнок. Пополнение произошло в семействе алтайских марал Рума и Сары. Имя малышу уже дали — Юрмала, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ростовского зоопарка.

zoopark-rostov.ru Семейство капибар

Первый летний месяц подарил ещё одно событие. Буквально на днях приплод принесла самка капибар. Три детеныша в семействе самого крупного из грызунов появились на свет в День России, 12 июня. Пока малыши вместе с мамой обитают в отдельном вольере. Гости зоопарка смогут их увидеть осенью, когда детёныши окрепнут.

Напомним, что в ростовском зоопарке весной произошло пополнение в семье приматов — на свет появился детеныш зеленой мартышки. А также впервые были представлены представители отряда приматов — белые игрунки, лемуры из Чехии. В текущем году в зоопарке появилась традиция — показательные кормления животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, познакомиться с обитателями зоопарка в этом году стало дороже. Вдвое поднялись цены на билеты. Входной талон взрослому обойдется в 200 рублей, ребенку до 10 лет — 100 рублей, для детей в возрасте до пяти лет вход бесплатный.