Пекин, 29 июня, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Специалисты Национального заповедника больших панд в провинции Сычуань сообщили о рождении двух детенышей бамбукового медведя. В настоящий момент новорожденные находятся под пристальным наблюдением ветеринаров

(сс) Cimberley Панда

Самка по кличке Цзи Ли родила двух разнополых детенышей. Медвежата появились на свет с разницей в 30 минут. Вес малышей составил 186 и 68 гр пишет «Синасиньвэнь».

Как отметил главный ветеринар заповедника У Вэньхай, несмотря на то, что это были первые роды Цзи Ли, медведица чувствует себя отлично.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 июня в том же заповеднике родились еще 2 детеныша панды.