Москва, 29 июня, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Совфед одобрил пакет законов о Росгвардии, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня. Согласно документам, президент РФ осуществляет руководство деятельностью федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами деятельности войск национальной гвардии.

ИА REGNUM Совет Федерации

Войска национальной гвардии Российской Федерации относятся к силам, привлекаемым для обеспечения режима чрезвычайного положения и выполнения соответствующих задач. Документом определены основные задачи войск, отметил сенатор Виктор Озеров. Так, приоритетами является «борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение безопасности, участие в мероприятиях военного и чрезвычайного режима, оказание содействие в охране госгранице».

«Четко определены порядок применения живой силы, спецсредств и оружия войск нацгвардии», — сказал Озеров.

Сотрудники нацгвардии получают право применять оружие в толпе в целях предотвращения теракта либо освобождения заложников. Военнослужащий не имеет права применять оружие при значительном скоплении людей, если в результате его применения могут пострадать случайные лица, за исключением случаев применения оружия для предотвращения и пресечения теракта, освобождения заложников, отражения вооруженного или группового нападения на важные гособъекты, специальные грузы, которые охраняются войсками Нацгвардии, а также при нападении на собственные объекты нацгвардии.