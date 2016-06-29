Совфед одобрил пакет законов о национальной гвардии
Москва, 29 июня, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Совфед одобрил пакет законов о Росгвардии, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня. Согласно документам, президент РФ осуществляет руководство деятельностью федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами деятельности войск национальной гвардии.
Войска национальной гвардии Российской Федерации относятся к силам, привлекаемым для обеспечения режима чрезвычайного положения и выполнения соответствующих задач. Документом определены основные задачи войск, отметил сенатор Виктор Озеров. Так, приоритетами является «борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение безопасности, участие в мероприятиях военного и чрезвычайного режима, оказание содействие в охране госгранице».
«Четко определены порядок применения живой силы, спецсредств и оружия войск нацгвардии», — сказал Озеров.
Сотрудники нацгвардии получают право применять оружие в толпе в целях предотвращения теракта либо освобождения заложников. Военнослужащий не имеет права применять оружие при значительном скоплении людей, если в результате его применения могут пострадать случайные лица, за исключением случаев применения оружия для предотвращения и пресечения теракта, освобождения заложников, отражения вооруженного или группового нападения на важные гособъекты, специальные грузы, которые охраняются войсками Нацгвардии, а также при нападении на собственные объекты нацгвардии.