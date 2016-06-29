Тегеран, 29 июня, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде заявил 29 июня, что Исламская республика приостановила авиасообщение со Стамбулом, после того как в аэропорту города прогремела серия взрывов, сообщает Reuters.

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«Ввиду произошедших вчера вечером взрывов в аэропорту имени Атаюрка… все рейсы из Ирана приостановлены, пока не будут гарантированы их безопасность и сохранность», — отметил он, добавив, что сообщение может быть возобновлено во второй половине дня.

Напомним, 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов, совершенных террористами-смертниками. Затем неизвестный мужчина на автостоянке открыл огонь из автомата Калашникова по выбегающим из здания аэровокзала пассажирам.

По последним данным в результате теракта погибло более 30 человек и более 150 получили ранения. Власти Турции предполагают, что теракт в стамбульском аэропорту был организован террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).