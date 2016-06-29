Москва, 29 июня, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Сегодня рядовой житель России идёт в магазин, как на минное поле. Такую позицию 28 июня в эфире «Вести.doc» на телеканале Россия 1 высказал председатель правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Андрей Даниленко. По его мнению, штрафные санкции за производство фальсификата должны быть ужесточены.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

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«Мы о проблеме фальсификата много лет говорим. Есть поручение президента, есть поручение председателя правительства об ужесточении штрафных санкций. В кодексе об административных правонарушениях нужно вставить два абзаца. За введение потребителя в заблуждение, за подмену состава должны быть штрафы вплоть до годового оборота предприятия, вплоть до закрытия предприятия», — уверен Андрей Даниленко.

По его мнению, в стране сегодня не создано самое главное — последствия для предпринимателей, которые создают фальсификаты.

«Получается, что покупатель идёт в магазин, как на минное поле. Он не знает, то ли он возьмёт хороший продукт, то ли он возьмёт плохой продукт, потому что нет ответственности. В результате все пиарят тему, но не решают её», — отметил спикер.

«Точно так же как Россельхознадзор объявляет о проблеме, но не говорит кто, — добавил Даниленко. — Ну как так? Вот подожгли творог, сказали кто, конкретное назвали предприятие, чтобы все знали. Вот это ключевой вопрос сегодняшнего дня. Скажите кто и сделайте наказание такое, чтобы больно было, по-настоящему больно».

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В начале июня редакция «Фонтанки» решила проверить натуральность творога, который продавался в одном из спальных районов Санкт-Петербурга. Повторив эксперимент читателя, журналисты подожгли продукт, и тот вспыхнул. В итоге эксперты не нашли в развесном твороге молочных жиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае депутат Мария Кожевникова внесла в Госдуму законопроект об обязательной дезинфекции пальмового масла. Предлагается ввести положение об обязательной рафинации и/или дезодорации пальмового, пальмоядрового масел и их фракций, ввозимых в нефасованном виде в емкостях морским и железнодорожным транспортом и предназначенных для пищевых целей.