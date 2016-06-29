Чебоксары, 29 июня, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал предварительные данные еженедельного мониторинга цен на отдельные потребительские товары. Согласно мониторингу, в республике более всего выросли цены на капусту, яйца, морковь, сахар и картофель, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

forbes.kz Куриные яйца

Из наблюдаемых видов продовольственных товаров за неделю более всего подорожали капуста (на 11,8%) и яйца (на 4,1%), составив соответственно в среднем 25,73 руб/кг и 44,68 рублей за 10 штук. На третьем месте по росту цен — сахар и морковь, стоимость которых выросла на 3,4% и достигла 51,86 и 45,08 руб/кг.

Также значительно подорожали картофель, мясные консервы, гречка, сыры, яблоки (на 2,6−1,1%). Помимо этого, за неделю выросли цены на курятину, пшеничную муку, пшено, творог, хлеб, сливочное и подсолнечное масло, чай, вермишель, макароны, водку (на 0,5−0,1%).

Более всего подешевели за указанный период свежие огурцы (на 12,9%) и помидоры (на 6,2%), составив соответственно в среднем 61,35 и 134,99 руб/кг. Также снизились цены на лук, конфеты, говядину, молоко, рыбу, сметану, колбасу, рис, свинину и маргарин (на 0,4−0,1%).

Из наблюдаемых видов непродовольственных товаров подорожали мыло, дизельное топливо, бензин марок АИ-95, АИ-92, а также автомобили, собранные на территории России. В то же время снизились цены на стиральный порошок, сигареты и телевизор.