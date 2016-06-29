Ереван, 29 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Пока армянские экспортеры сельхозпродукции ищут альтернативные пути доставки продукции в Россию в Грузии активными темпами идут восстановительные работы на разрушенном участке дороги, связывающей республику с Россией. Очередь из грузовых машин растянулась до пригородов Владикавказа — порядка 25 км.

Департамент транспорта Грузии Размытая Военно-Грузинская дорога

В Армении сезон сбора урожая фруктов и овощей в самом разгаре, но экспортеры сельхозпродукции с 24 июня лишились эффективного доступа к самому крупному рынку — российскому — из-за разрушения дороги на грузино-российской границе.

Согласно министерству сельского хозяйства Армении, по данным на 29 июня в Россию уже экспортировано до 10 тыс. тонн абрикосов, но транспортники вынуждены начать переправку грузов паромной переправой через Черное море, что повышает стоимость перевозок. Соответственно, и стоимость сельхозпродукции на российском рынке.

Июнь является самым активным месяцем года с точки зрения экспорта фруктов из Армении именно в Россию: черешни, абрикоса, вишни, персиков, различных ягод. Экспорт же овощей осуществляется круглый год. Армения только за первые 5 месяцев текущего года в разы нарастила экспорт помидоров в Россию, до 20 тыс. тонн. К тому же, летом начинается активный туристический сезон — в пиковые дни границу пересекают порядка 6 тыс. человек. В целом треть товарооборота Армении и Россией, который в этом году вырос вдвое, проходит этот путь.

Из трех автомобильных магистралей, связывающих Россию с Грузией (соответственно с Арменией), действует только высокогорная Военно-Грузинская дорога. Более удобное транспортное сообщение через Абхазию или Южную Осетию не действует многие годы.

Военно-Грузинская дорога — историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ и Тбилиси. Дорога, длина которой составляет 208 км, поднимается по долине реки Терек и пересекает Крестовый перевал (высота 2384 м). Начало строительства русскими войсками дороги было связано с подписанием в 1783 году Георгиевского трактата о протекторате России над Грузией. Одновременно была основана крепость Владикавказ. Постоянное сообщение по дороге было открыто в 1799 году, передвижение было весьма трудным — посланный в том году в Грузию отряд русской армии под командованием генерала Лазарева прибыл на место через 36 дней.

Особенно проблематичным является участок дороги между пограничными пунктами. Сели и весенние паводки на реке Терек размывают дорогу практически каждый год. С 11 июля 2006 года Военно-Грузинская дорога со стороны России была закрыта на неопределенный срок. Формальным поводом для закрытия дороги стала реконструкция контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на российском участке границы. Фактически легальный въезд из России в Грузию автомобильным транспортом был невозможен. Пункт пропуска работает с 1 марта 2010 года после серьезной модернизации КПП.

В этом году грузинская сторона приступила к строительству эвакуационной дороги со своего КПП. Она была бы кстати после разрушения 24 июня, поскольку сотрудников грузинского КПП в результате полного разрушения дорожного полотна и зданий самого КПП пришлось эвакуировать по воздуху.

В настоящее время на месте идут активные работы по восстановлению дороги. Из 800 метров поврежденного участка 400 метров смыло полностью, завалив этот участок сотнями тысяч кубометров селевых потоков. Восстановительные работы затрудняются по причине опасности новых сходов — техника работает только днем. По заверению представителей Департамента транспорта Грузии, если погода и геология схода не помешают, движение по трассе будет восстановлено за две недели. В противном случае она может бездействовать до полутора месяцев.

P.S. Позже стало известно, что 29 июня самолетами МЧС РФ из Владикавказа в Ереван будут доставлены граждане Армении, застрявшие на российской стороне границы.