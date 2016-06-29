Красногорск, 29 июня, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту исчезновения сотрудника полиции. Сотрудник ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 25 июня уехал на работу в город Дмитров и не вернулся. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

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По данным следствия, утром 25 июня полицейский уехал утром на работу, но домой так и не вернулся. При себе он имел табельное оружие и служебное удостоверение. На следующий день автомобиль сотрудника областного ГИБДД, на котором он уехал, был найден родственниками в поселке Темпы Талдомского района с пробитым колесом.

Супруга полицейского обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, обстоятельства произошедшего выясняются.

Тем временем в Следственном комитете РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).