Москва, 29 июня, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В России необходимо прекратить практику мошенничества при изготовлении продукции с использованием пальмового масла. Нельзя писать на молоке, в котором нет ни капли животного жира, что это молоко. Об этом 28 июня в эфире «Вести.doc» на телеканале Россия 1 заявил член Совета Федерации РФ Антон Беляков. Он поддержал идею о введении на пальмовое масло акцизов.

lola.vn Пальмовое масло

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«Мы привыкли, что не нужно трогать бизнес. Мы так боролись за права бизнеса, за то, чтобы его не кошмарили, лишний раз не проверяли злые коррумпированные чиновники. Бизнес в результате начал терроризировать население. Бизнес совершенно спокойно, находя лазейки в законодательстве, производит суррогаты, производит фальсификаты алкоголя, производит молоко и творог, в которых нет жирных кислот животного происхождения. И мы с вами этим питаемся. Мы довели ситуацию до абсурда. Государство, которое, казалось бы, должно заботиться о здоровье населения, само выбросило инструменты для того, чтобы контролировать тот самый бизнес», — заявил Антон Беляков.

Член Совета Федерации РФ напомнил о запрете ввоза в страну американских «ножек Буша». Спустя 10 лет Россия полностью закрыла потребность в курятине. Если завтра в страну прекратят ввозить пальмовое масло, то в Калужской или Владимирской областях, к примеру, фермеры смогут удовлетворить спрос населения в молочке, и люди будут питаться качественными продуктами, уверен Беляков.

«Если мы хотим, чтобы наше сельское хозяйство производило молоко, и мы получали творог, должно прекратиться мошенничество. Нельзя писать на молоке, в котором нет ни капли животного жира, что это молоко. Нельзя писать на твороге, что это творог, полученный от коровы, если там нет ни одной молекулы, полученной от коровы. Это мошенничество, за это нужно привлекать к ответственности», — подчеркнул сенатор.

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«Давайте введём акцизы, — продолжил Антон Беляков. — Пусть люди, которые хотят использовать пальмовое масло и считают, что это полезно, покупают пачку, на которой будет написано: «Это молоко, в котором нет молока, оно из пальмового масла». А деньги, которые государство будет получать от акцизов, мы будем тратить на поддержку наших фермеров, они будут производить хорошее молоко, этого молока будет достаточно, ещё и цена будет снижаться».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «Прямой линии», прошедшей в апреле 2016 года, президент России Владимир Путин поддержал предложение фермера о том, что на упаковках продуктов нужно информировать о содержании в их составе пальмового масла. После этого правительству РФ поручили проработать вопрос, связанный с введением акцизов на растительные масла тропического происхождения.