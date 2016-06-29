Пекин, 29 июня, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В Китае с 1 августа ужесточается контроль за мобильными приложениями. Такое решение, как передает ТАСС, приняла Государственная канцелярия по делам интернет-информации (ГКИИ) Китая.

hlzzhg.com Цензура

Теперь, согласно обнародованному 28 июня постановлению, разработчики обязаны регистрировать пользователей приложений под настоящими именами и отслеживать информацию, размещаемую с помощью их программ.

Кроме того, владельцы магазинов мобильных приложений должны будут строже проверять разработчиков, продающих программы. А сами разработчики должны будут хранить информацию об активности пользователей в течение 2-х месяцев.

Отмечается, что учетные записи нарушающих законодательство лиц будут принудительно закрываться.