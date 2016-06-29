Ярославль, 29 июня, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области намерено увеличить расходы на ряд направлений своей деятельности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе, в числе приоритетов — здравоохранение, образование, соцподдержка, расселение аварийного жилья, ЖКХ и сельское хозяйство.

Соответствующие поправки в бюджет 2016 года были внесены губернатором региона Сергеем Ястребовым. В частности, они предусматривают направить дополнительные средства на капитальный ремонт и строительство дорог, экологическую реабилитацию озера Неро, закупки лекарств и медоборудования, строительство детских садов, расселение аварийного жилья, модернизацию систем водоснабжения и водоотведения на основе концессий, региональные льготы по оплате коммунальных услуг, компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций и ряд других. Все эти предложения были поддержаны депутатским корпусом.

В рамках заседания областной думы парламентарии внесли и свои предложения, связанные с выделением средств или увеличением финансирования на ремонт и реконструкцию школ, детских садов, лечебных учреждений, благоустройство населенных пунктов, строительство парковок, спортивных сооружений и др.

При этом депутаты высказали замечания к реализации целевых программ на территории Ярославской области. По их оценке, ряд программ были существенно недофинансированы, а кредиторская задолженность по ним выплачивается за счет денег, заложенных на 2016 год. В числе таких программ — мероприятия по поддержке промышленности, охраны окружающей среды, обеспечение качественными коммунальными услугами, развитие дорожного хозяйства, обеспечение населения льготными лекарствами и т.д.

При этом были «закрыты» и несколько насущных вопросов, требовавших незамедлительного решения. Так, в частности, дума настоятельно рекомендовала правительству при уточнении бюджета заложить необходимую сумму на приобретение земельного участка для организации муниципального кладбища в Рыбинске. На эти цели предполагалось выделить 20 млн рублей. Как ранее отмечала председатель комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Лариса Ушакова, ситуация складывается патовая: ресурсов имеющегося кладбища Рыбинску хватит примерно на месяц.

«Поправки, которые сегодня приняты, внесены для обеспечения функционирования бюджетных отраслей. Принятие этих поправок продиктовано жизненной необходимостью. Что касается оценки эффективности реализации госпрограмм, то это не только вина правительства, это и ответственность депутатского корпуса. Когда мы утверждаем расходную часть бюджета со значительным дефицитом, который не будет перекрыт доходами, несложно предположить, что и исполнен он будет не на сто процентов. Поэтому при подготовке бюджета будущего года надо выходить на бездефицитный проект бюджета. Это наиболее разумный и правильный путь в сложившихся условиях», — отметил председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.