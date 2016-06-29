Вашингтон, 29 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум. В США изобретатель Томас Росс настаивает на том, что изобрел смартфон iPhone гораздо раньше, чем компания Apple. Житель штата Флорида подал на компанию в суд, пишет газета The New York Daily News.

hdlost.com Apple

В качестве обоснования своего иска Росс представил в суд чертежи, датированные 1992 годом. За якобы кражу идеи компанией, в тот момент возглавляемой Стивом Джобсом, изобретатель требует компенсацию в $10 млрд и 1,5% от объема продаж компании.

По мнению Росса, в его чертежах изображен именно смартфон: прямоугольник, большую часть которого занимает экран. На другом чертеже изображена раскладываемая модель с двумя сенсорными экранами. Свои разработки, названные ERD (electronic reading device, «электронное устройство для чтения»), он попытался запатентовать в том же 1992 году, однако не смог оплатить регистрационный взнос.

В 2007 году, через две недели после выхода iPhone, Росс подал в суд на Патентное ведомство США за то, что его изобретение ранее не было признано. В марте 2015 года он направил главе Apple Тиму Куку письмо с требованием «прекратить противоправные действия и воровство изобретенного им дизайна» технических устройств.

Юрист компании Apple Джеффри Ласкер в письме суду заявил, что подобные претензии «не имеют под собой основания и объективно бездоказательны».