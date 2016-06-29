Брюссель, 29 июня, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) в ближайшее время продлит «ограничительные меры против России на очередные 6 месяцев. Об этом, как передаёт Sputnik, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на брифинге по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

По ее словам, очередное продление санкций связано с неудовлетворительной реализацией Минских соглашений.

«Мы — как президент Франции Франсуа Олланд, так и я — еще раз доложили сегодня об уровне реализации Минского соглашения, — сказала Меркель. — И таким образом мы указали, что продление санкций, к сожалению, в связи с уровнем реализации… необходимо».

При этом канцлер ФРГ добавила, что на данный момент «ничто не стоит на пути продления санкций (против России)».

Как ранее передавало ИА REGNUM, санкции против России заканчиваются 31 июля текущего года. Постпреды стран-членов ЕС 21 июня согласовали их продление до конца января 2017 года. Одобрение решения Советом ЕС затянулось.

Читайте также: Продлить санкции ЕС против РФ не дают три страны

Читайте также: Госдеп США: санкции против России будут сняты после выполнения Минска-2