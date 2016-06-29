Пекин, 29 июня, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Ракета Long March-4B, стартовавшая с космодрома Цзюцюань, успешно вывела возвращаемый спутник Шицзянь-16 (SJ-16) на околоземную орбиту.

baike.com Long March-4B

Во время нахождения Шицзянь-16 на орбите на нем будут проведены уникальные научные эксперименты, которые, по заверению китайских ученых, еще ни разу не проводились ни в Китае, ни за его пределами, пишет «Синьхуа»

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в настоящее время Китай ведет подготовку к запуску второй космической лаборатории «Таньгун-2», вывод на орбиту которой запланирован на третий квартал 2016 года.