Москва, 29 июня, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Центральный банк РФ с 29 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Интеркредит» (Москва), говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что данное решение было принято в связи с «неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России».

«В связи с потерей ликвидности КБ «Интеркредит» (АО) не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, — говорится в сообщении. — При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о представлении в Банк России достоверной отчетности, отражающей её реальное финансовое положение».

Отметим, что банк «Интеркредит» на 1 июня текущего года занимал 463-е место в банковской системе России.

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