Москва, 29 июня, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Торги по нефти марки Brent 28 июня завершились ростом. По итогам дня баррель подорожал на 2,56%, до $48,73. По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, нефтяные котировки повышались на фоне ослабления американского доллара и сокращения запасов нефти в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Согласно последним данным Американского института нефти, запасы сырой нефти за неделю сократились на 3,9 млн баррелей (прогноз был — 2,4 млн баррелей). Сегодня, 29 июня, нефтяной рынок может получить аналогичную поддержку от отчёта Минэнерго США. Ожидается, что запасы нефти сократятся на 2,3 млн баррелей», — сказал Антонов.

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«Если сокращение окажется выше ожиданий, то к закрытию торговой сессии ожидается повышение котировок на Brent выше 50 долларов за баррель», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, цены на нефть растут на фоне сообщения Американского института нефти (API) о сокращении запасов черного золота в стране и в ожидании статистики Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. Так, 29 июня по состоянию на 07:56 мск стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,47% до $49,49 за баррель, цена нефти марки WTI — на 0,71%, до $48,19.