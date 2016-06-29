Иркутск, 29 июня, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Следователи Иркутской области проводят доследственную проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Иркутской области.

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Установлено, что вечером 28 июня на ул. Омской в Ангарске экипаж ГИБДД остановил автомобиль ВАЗ-21 240, водитель которого по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. При составлении протокола об административном правонарушении мужчина повел себя неадекватно и попытался скрыться, прыгнув в реку Китой.

«С учетом того, что гражданину грозила опасность, инспекторы ГИБДД приняли меры к его спасению, бросившись за ним в воду. В результате трагически погиб 31-летний сотрудник полиции, его тело позже было обнаружено ниже по течению реки с признаками утопления. Ведется поиск второго инспектора ДПС», — рассказали в ведомстве.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.