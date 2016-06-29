Красногорск, 29 июня, 2016, 09:49 — ИА Регнум. После проверок в детских оздоровительных лагерях Московской области были выявили различные нарушения, представлявшие угрозу жизни, здоровью и безопасности детей. В ряде случаев дети были вывезены из учреждений, возбуждены уголовные дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Директор. Пионерский лагерь

Так, в летнем оздоровительном лагере, организованного на территории деревни Чиверево Мытищинского района, открытого автономной некоммерческой организацией «Центр образования «Зелёный берег», не соблюдалась пожарная безопасность, отсутствовало необходимое количество средств пожаротушения. Помимо этого, в лагере находилось более 25 детей при разрешенном размещении 15 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Дети вывезены из лагеря.

В детском военно-патриотического лагере на территории арендованной базы отдыха «Протва» в Наро-Фоминском районе также выявлены многочисленные нарушения закона, допущенные еще одной автономной некоммерческой организацией «Рекрут».

Установлено, что лагерь был открыт без согласования с уполномоченными органами. Там грубо нарушались санитарно-эпидемиологические нормы и нормы пожарной безопасности. На территорию лагеря мог бесконтрольно попасть любой желающий. Также допускался свободный доступ детей к открытому водоёму.

Деятельность лагеря была приостановлена, а дети возвращены в семьи. Также в отношении должностных лиц АНО «Рекрут» организована доследственная проверка.

Помещение лагеря «Детский лагерь Политех» в селе Ильинский Погост Орехово-Зуевского района, организованного автономной некоммерческой организацией «Культурно-просветительский центр «Творческая усадьба «Гуслица», не соответствовали нормам пожарной безопасности. Руководителю АНО прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушения закона. Заезд детей в лагерь отменён.

Напомним, после гибели подростков, отдыхающих в оздоровительном лагере «Парк-отель «Сямозеро» в Карелии, губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил уполномоченного по правам ребенка Московской области Оксану Пушкину, а также профильное министерство социального развития провести повторную проверку детских лагерей на территории региона на соответствие необходимым требованиям безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в регионе располагается примерно 90 оздоровительных детских учреждений. «У нас порядка 90 летних лагерей. Наша задача максимально насыщенно и четко предоставить информацию, какие лагеря у нас работают. Они есть ведомственные, частные. В среднем путевка в лагерь стоит 20−30 тысяч рублей на смену», — пояснил ранее Воробьев.