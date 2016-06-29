Москва, 29 июня, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Центральный банк РФ с 29 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Приско капитал банка», говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Данное решение было принято в связи с «неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России».

Отмечается, что «Приско капитал банк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением финансовых средств в низкокачественные активы.

«В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, банк полностью утратил собственные средства, — говорится в сообщении. — При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа в части запретов на осуществление отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков банка».

Отметим, что «Приско капитал банк» на 1 июня текущего года занимал 354-е место в банковской системе России.