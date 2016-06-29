Кембридж, Великобритания, 29 июня, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Британские ученые из Кембриджского университета выяснили, что самый здоровый и полезный сон наблюдается у людей со вторника на среду, сообщает The Daily Mail.

Сальвадор Дали. Сон. 1937

Ученые работали по заказу финской компании Firstbeat, специализирующейся на выработке персонализированных рекомендаций образа жизни на основе сердечного ритма. Ими был проведен анализ более миллиарда показаний мониторов, которые три дня подряд носили на теле около пяти тысяч человек. Общий период сбора этих данных составил 10 лет.

Выяснилось, что дольше всего люди спят ночью с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Сон в этот период продолжается на полчаса дольше, но отличается более низким качеством, так как содержит слишком короткие «интервалы восстановления». Эти периоды, оживляющие тело и мозг, очень глубокого крепкого сна характерны изменениями в уровне артериального давления, «гормонов стресса» в крови и частоте сердечных сокращений.

В ночь с субботы на воскресенье такие «интервалы восстановления» занимают лишь 48%, а в ночь с пятницы на субботу — 48,7% от всего времени сна. В ночь с понедельника на вторник этот показатель доходит до 54,6%, а в ночь со вторника на среду достигает максимума — целых 55,1%.

Ученые считают, что в низкокачественном сне в выходные виноваты алкогольные и пищевые излишества выходных дней. Ко вторнику организм приходит в норму, и качественный сон восстанавливается.

Стоит отметить, что женщины в среднем спят дольше мужчин, но мужской сон более крепок и глубок. Так, в среднем женщины спят ночью на 11 минут дольше мужчин, но на «интервалы восстановления» у женщин приходится лишь 49%, а в мужском сне эти периоды занимают в среднем 54,5%.