Москва, 29 июня, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Brent «ловит волну»: как только спрос на риск возвращается, актив вновь начинает вызывать интерес. А учитывая широкомасштабное падение доллара против большинства валют, вопросов по поводу укрепления нефти не остается, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Опубликованные в американскую сессию данные от Американского института нефти (API) показали более значительное, чем ожидалось падение запасов — на 3,86 млн после — 5,224 млн неделей ранее и это тоже чуть приободрило нефть», — отметила Афанасьева.

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Сегодня, 29 июня, рынку предстоит новый тест в виде отчета от Минэнерго США. По ее мнению, «падение объемов запасов — то, что нужно для укрепления Brent. Однако есть опасность, что с открытием европейской сессии на торговые площадки вновь придут распродажи более рискованных активов. Подросшие евро, фунт и индексы начнут подбирать на столь привлекательных уровнях для продажи. А это по цепочке может перекинуться и на нефть».

«Таким образом, 50,00 долл./ баррель по Brent на ближайшее время может оставаться барьером, что сулит возможности для продаж вблизи этого уровня», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 29 июня мировые цены на нефть растут на фоне сообщения Американского института нефти (API) о сокращении запасов «черного золота» в стране, и в ожидании статистики Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 07.56 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,47% — до $49,49 за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,71%, до $48,19.