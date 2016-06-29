Банк России отозвал лицензию у банка «Интеркредит»
Москва, 29 июня, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Центробанк РФ с 29 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «Интеркредит» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Банк России
Решение принято в связи с тем, что банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
Кроме того, кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о представлении в Банк России достоверной отчетности, отражающей её реальное финансовое положение
В банке назначена временная администрация.
По величине активов «Интеркредит» занимал 463-е место в банковской системе Российской Федерации.