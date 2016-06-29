Лондон, 29 июня, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Британская писательница Джоан Роулинг, которая является автором книг о Гарри Поттере, опубликовала на сайте Pottermore новую историю о североамериканской школе чародейства под названием Ильверморни.

harrypotter.wikia.com Школа Чародейства и Волшебства Ильверморни

В повести сообщается характеристика учебного заведения, правила, история ее основания. Кроме того, из рассказа Роулинг можно узнать об истории происхождения семьи величайшего колдуна Салазара Слизерина и других персонажей.

Отметим, что новая книга Джоан Роулинг стала второй в серии «Магия в Северной Америке», которая уже успела получить большую популярность в США.

Ранее писательница уже опубликовывала рассказы о школах волшебства в Японии, Бразилии и Уганде.