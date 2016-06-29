Москва, 29 июня, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Банк России с 29 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк «Приско Капитал Банк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате банк полностью утратил собственные средства (капитал).

При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа в части запретов на осуществление отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков банка.

В банке назначена временная администрация.

По величине активов «Приско Капитал Банк» занимал 354 место в банковской системе Российской Федерации.