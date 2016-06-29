Пекин, 29 июня, 2016, 08:50 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хун Лэй прокомментировал состоявшуюся встречу далай-ламы и американской исполнительницы Леди Гаги.

Джереми Рассел (офис ЕСДЛ) Далай-лама дает интервью Леди Гаге в прямом эфире перед выступлением на Конференции мэров США.

«Встреча певицы из США с политическим изгнанником далай-ламой продемонстрировала отношение Леди Гаги к своим фанатам в Китае», — заявил китайский дипломат.

Отвечая на вопрос о возможном введении запрета на въезд, Хун Лэй отметил, что такое решение пока не принято. Пресс-секретарь МИД КНР несколько раз подчеркнул, что действия исполнительницы из США вызвали возмущение и недовольство среди жителей Китая, пишет «Синьхуа».

Накануне китайские СМИ распространили новость о том, что власти КНР ввели запрет на творчество американской исполнительницы Леди Гаги на территории Китая. Все песни и видеоклипы певицы отныне не будут транслироваться на китайском телевидении и радио.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в середине июня Пекин призвал Вашингтон быть последовательными во внешней политике и уважать принцип «Единого Китая». Так, пресс-секретарь МИД КНР прокомментировал вопрос журналистов о готовящемся визите тайваньского лидера Цай Инвэнь в США и встрече Барака Обамы и далай-ламы.