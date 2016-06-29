Москва, 29 июня, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июня, курс доллар/рубль на торгах опускался ниже 64,00 руб., евро/ рубль — ниже 71 руб. Рубль выглядит неплохо. Ему сегодня ничто не угрожает. В рамках коррекции курс доллара может откатиться к 64,50 рубля, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Ночью вышел отчёт от Американского института нефти. Запасы сырой нефти за прошлую неделю сократились на 3,9 млн баррелей. Сегодня нефтяной рынок может получить аналогичную поддержку от отчёта Минэнерго США. Если сокращение окажется значительным, то на фоне роста нефтяных котировок по доллару ожидается ослабление к рублю до 63,50 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, после результатов референдума в Великобритании (24 июня) российская валюта чувствует себя уверенно. Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро на 29 июня. Курс доллара США снизился на 24,93 копейки до 64,8095 рубля. Евро упал на 23,03 копейки и составил 71,7117 рубля. Нефть марки Brent поднялась на 0,47% — до 49,49 доллара за баррель.