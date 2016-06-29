Вашингтон, 29 июня, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Марсоход Curiosity обнаружил в камнях на Марсе оксиды марганца, говорящие о том, что в прошлом атмосфера красной планеты содержала гораздо больше кислорода, чем сейчас, сообщает журнал Geophysical Research Letters.

Цитата из к/ф «Марсианин». реж Ридли Скотт. 2015.США, Великобритания Панорама Марса

В условиях Земли соединения марганца формируются в присутствии кислорода в атмосфере или внутри микробов. Теперь оксиды марганца обнаружены на Марсе, и ученые пока не могут понять, как они могли возникнуть.

О присутствии микробов на Марсе пока говорить нельзя, но наличие кислорода в его древней атмосфере вполне вероятно, считают специалисты из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе.

Открытие кислорода на древнем Марсе может являться свидетельством того, что он может появляться в крупных количествах на других планетах небиологическим путем. Это может усложнить поиски жизни за пределами Земли.