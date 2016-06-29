Москва, 29 июня, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Пара USD/RUB 28 июня упала еще до того, как нефть начала демонстрировать укрепление. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, это хороший знак в условиях «британского хаоса», который делает такие рискованные валюты, как рубль, малопривлекательными.

ИА REGNUM Рубли

«По-видимому, инвесторы видят в рубле чуть больше стабильности, чем в «коллегах по цеху», к примеру, в бразильском песо. Этот факт подтверждается и довольно сдержанной реакцией USD/RUB на известие о результатах референдума. Динамика ограничилась пределами одного рубля», — отметила Афанасьева.

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«Все это может говорить в пользу постепенного движения пары ближе к нижней границе июньского диапазона 63,24—66,14», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро на 29 июня. Курс доллара США снизился на 24,93 копейки до 64,8095 рубля. Евро упал на 23,03 копейки и составил 71,7117 рубля. Нефть марки Brent поднялась на 0,47% — до 49,49 доллара за баррель.