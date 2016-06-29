Южно-Сахалинск, 29 июня, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области согласовал с рядом заинтересованных ведомств вопрос о развитии прибрежного промысла в островном регионе, сообщает 29 июня официальный сайт правительства области.

Николай Богданов. Рыбак с мальчиком. 1889

В ходе встречи, состоявшейся в Москве, глава Сахалина Олег Кожемяко обсудил инициативу по упрощению добычи в шестимильной прибрежной зоне Сахалина и Курил с главой Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым и представителями Пограничной службы ФСБ России.

«Мы согласовали свои позиции по ряду важных вопросов», — отметил Олег Кожемяко.

Он добавил, что речь идет о ведении журналов промысла, сетном лове, системе контроля, увеличении допустимой доли прилова. Кроме того, представители погранслужбы предложили меры, позволяющие упросить ведение промысла в темное время суток. Предполагается, что приказ о возможности прибрежного промысла будет подписан в Росрыболовстве в ближайшее время.

Ка ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Сахалина предложило упросить доступ к добыче водных биологических ресурсов в прибрежной шестимильной зоне для рыбаков-частников и мелких компаний. В настоящее время промысел для них ограничивает ряд административных барьеров, притом, что для крупных рыбопромышленных предприятий добыча ресурсов в прибрежной зоне нерентабельна.

Предполагается, что добыча ресурсов в прибрежной зоне не только позволит увеличить объемы вылова рыбы и морепродуктов, но и позволит, отчасти, решить проблему занятости населения региона.