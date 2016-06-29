Кветта, Пакистан, 29 июня, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Неизвестные открыли 28 июня огонь по сотрудникам правоохранительных органов на юго-западе Пакистана, в результате чего погибло четыре полицейских, заявили в полиции страны. Об этом сообщает Associated Press.

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По словам пресс-секретаря полиции Шахзады Фархата, нападение произошло в столице провинции Белуджистан городе Кветта.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за совершение нападения. Ведется расследование.