Оттава, 29 июня, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Новым персонажем комиксов Marvel стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает ВВС.

latestcanada.com Джастин Трюдо Герой Marvel

По данным телекомпании, изображение политика в боксерских перчатках, черных шортах и майке с кленовым листом появится на альтернативной обложке выпуска комикса «Гражданская война 2. Выбирая сторону», который выйдет 31 августа.

Ожидается, что рядом с премьер-министром Канады будут находиться канадские супергерои.